„Je pravda, že každé zdržení na trhu se při prodejní špičce projeví v ziskovosti. Dokonce jsme řešili případ jednoho stánkaře, jehož zdarma stažená pokladní aplikace byla tak neergonomická a pomalá, že místo pěti lidí za stejnou dobu obsloužil jen čtyři, ziskovost tak klesla až o pětinu,” uvedl Petr Filipec ze společnosti Storyous, která dodává pokladní systémy.

Podle něj byl daný případ ale extrém a rozumně navržená kasa při evidenci dramatické zdržení nepřináší.

Obchodníci včetně stánkařů mají evidovat tržby elektronicky od středy 1. března.

Fáze zavádění elektronické evidence tržeb Termín spuštění Obor činnosti 1. fáze 1. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby 2. fáze 1. 3. 2017 maloobchod a velkoobchod 3. fáze 1. 3. 2018 ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství 4. fáze 1. 6. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti

Podle mluvčí finanční správy Petry Petlachové metodické pokyny k EET přímo nevylučují vystavení účtenky předem. Zda je výše uvedený postup možný, či nikoli, řeší s experty finanční správy, v úterý odpoledne jejich odpovědi stále neměla k dispozici.

„Rozhodně by to ale nemělo vést k nějakému zneužívání nebo aby dávali na jednu hromadu účtenky, ze které je potom budou vydávat, a pokud tu hromadu nespotřebují, tak to všechno vystornují,“ řekla Novinkám.

Výjimka pro farmářské trhy neprošla



Podle Filipce ale mnozí stánkaři a trhovci EET zatím vůbec neřeší. „Výjimka přijatá pro stánky s občerstvením těsně před startem první vlny EET vyvolala v celé řadě podnikatelů pocit, že povinnost evidovat byla paušálně odložena pro všechny formy stánkového prodeje,” upozornil. Podle něj špatně interpretovali původní výjimky, kterou získali stánkaři prodávající potraviny, na které se původně vztahoval start evidence k 1. prosinci 2016.

I nadále platí, že stánky prodávající občerstvení, stejně jako prodej s sebou v restauracích, mohou využít odkladu až do 1. března 2018. To však neplatí pro stánkaře - obchodníky. Běžní trhovci se do evidence musí zapojit již 1. března, tedy se zbytkem podnikatelů z maloobchodu a velkoobchodu.

Loni neprošel ve vládě návrh ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který chtěl výjimku z EET pro farmářské trhy.