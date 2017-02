ČSSD nechce lidem ukazovat negativní aspekty navrhovaných změn, vyplynulo ze slov ekonomického experta ČSSD Michala Pícla.

„Protože nad 50 tisíc tak tam už to jde do záporu. Tak už neuspoříte. Nad 49 tisíc je to pořád ještě pozitivní, ale pak už se ti lidé dostávají do vyšší progrese, kdy už budou vlastně platit víc,“ odpověděl Pícl Novinkám na dotaz, proč kalkulačka nepočítá rozdíl u hrubé mzdy nad 48 955 korun.

Dodal však, že lidem s hrubou mzdou nad tuto částku kalkulačka ukáže, kolik zaplatí na daních nyní a kolik by zaplatili po reformě. Ztrátu si tak mohou spočítat sami. „Ten rozdíl si můžete dopočítat sama,“ řekl Pícl redaktorce Novinek.

Lidé s nižšími příjmy zřejmě podle ČSSD počítat neumějí.

Hláška, která se v kalkulačce zobrazí po zadání hrubé mzdy 100 001 korun

Nepříjemné překvapení pak připravila ČSSD ještě bohatším voličům, kteří si chtěli v její daňové kalkulačce spočítat, o kolik korun měsíčně je navržená daňová reforma připraví.

Místo jakýchkoli čísel kalkulačka voličům s hrubou mzdou 100 001 korun a vyšší nabídla jen výsměšnou hlášku: „Gratulujeme, patříte k 1 % lidí s nejvyššími příjmy! :-)”

„Tam už to kalkulačka nespočítala, je to z toho důvodu, že nad těch 100 tisíc jsme měli problém to technicky zpracovat,“ sdělil Novinkám Pícl s tím, že se to stejně týká pouze jednoho procenta zaměstnanců v České republice.

Daňová kalkulačka ČSSD s příjmy nad 100 tisíc nepočítá

Hrubá mzda: 15 000

Váš starý příjem: 12 405

Váš příjem po změně: 13 008

Polepšíte si o: 603 Hrubá mzda: 20 000

Váš starý příjem: 15 850

Váš příjem po změně: 16 654

Polepšíte si o: 804 Hrubá mzda: 30 000

Váš starý příjem: 22 740

Váš příjem po změně: 23 946

Polepšíte si o: 1206 Hrubá mzda: 50 000

Váš starý příjem: 36 520

Váš příjem po změně: 36 384

Kolonka "Polepšíte si" chybí. Hrubá mzda: 100 000

Váš starý příjem: 70 970

Váš příjem po změně: 59 446

Kolonka "Polepšíte si" chybí. Hrubá mzda: 100 001

Údaje z kalkulačky zmizí a objeví se posměšná hláška. Premiér Sobotka, jehož plat se blíží 200 tisícům měsíčně, si tak svůj příjem po změně nespočítá.

Ještě u částky 100 tisíc kalkulačka zaměstnanci spočítá, kolik je jeho čistý příjem v současnosti (70 970) a kolik po socialistické reformě (59 446). Rozdíl mezi těmito částkami, který činí 11 524 korun měsíčně a tedy 138 288 korun ročně, si občan musí spočítat sám.

Podle ekonomů oslovených Novinkami daňové návrhy ČSSD řeší neexistující problémy. Míra ohrožení chudobou je u nás totiž nejnižší z EU. Plánované zvýšení daní pro velké firmy navíc zvyšuje motivaci k umělému snižování zisků nebo danění jinde. [celá zpráva]