Sociální demokraté představili návrh daňových změn, který počítá se zavedením několika daňových pásem podle výše platů a zisků firem. Většině by se podle návrhu měly daně snížit, lidé s vyššími platy a velké firmy by platili víc než dnes. [celá zpráva]

„Ukazatel míry nerovnosti, takzvaný Giniho koeficient, je po zohlednění daní a sociálních transferů v ČR nižší než ve všech zemích Evropské unie s výjimkou Slovenska a Slovinska. Míra ohrožení chudobou je pak v ČR vůbec nejnižší ze zemí EU. Návrh sociální demokracie je tedy nepřípadný, protože řeší problém, který neexistuje,” myslí si ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Návrh zatím vypadá tak, že ho negativně pocítí už i lidé s mírně nadprůměrnými příjmy ekonom Roklen Michal Šoltés

„Potíží českého daňového systému není nedostatečná míry progresivity daně z příjmu ani asociálnost. Je jím naopak zbytečná složitost a nákladnost,” dodal.

Daňové změny podle ČSSD

ČSSD navrhuje zavést čtyři daňové sazby u příjmu zaměstnanců, a to od 12 do 32 procent. Nyní je v ČR jedna sazba daně 15 procent.

U daní firem navrhuje ČSSD zavést tři sazby daně podle výše zisku, a to 14, 19 a 24 procent. Nyní je v Česku 19procentní sazba daně z příjmu firem.



ČSSD slibuje, že lidé s platem do 20 tisíc si přilepší o 600 až 800 korun, lidé s platem okolo třiceti tisíc o 1200 korun. Naproti tomu podle odhadu dotázaných expertů si lidé s hrubým příjmem těsně nad 40 tisíc pohorší o nejméně pět tisíc a s hrubým příjmem těsně nad hranicí 50 tisíc dokonce o víc než 10 tisíc korun.

„Česká republika má dlouhodobě jedno z nejnižších zdanění lidí s nejvyšším příjmem, z toho pohledu zvýšení progresivity daně z příjmu je správný krok. Problém může být v nastavení správného tempa růstu progrese, aby nejvyšší míra zdanění opravdu dopadla jen na ty nejvíce vydělávající, a ne na vyšší střední třídu. Tento návrh však zatím vypadá tak, že ho negativně pocítí už i lidé s mírně nadprůměrnými příjmy,” řekl Novinkám ekonom finanční skupiny Roklen Michal Šoltés.

Daňová kalkulačka ČSSD s příjmy nad 100 tisíc nepočítá

Hrubá mzda: 15 000

Váš starý příjem: 12 405

Váš příjem po změně: 13 008

Polepšíte si o: 603 Hrubá mzda: 20 000

Váš starý příjem: 15 850

Váš příjem po změně: 16 654

Polepšíte si o: 804 Hrubá mzda: 30 000

Váš starý příjem: 22 740

Váš příjem po změně: 23 946

Polepšíte si o: 1206 Hrubá mzda: 50 000

Váš starý příjem: 36 520

Váš příjem po změně: 36 384

Kolonka "Polepšíte si" chybí. Hrubá mzda: 100 000

Váš starý příjem: 70 970

Váš příjem po změně: 59 446

Kolonka "Polepšíte si" chybí. Hrubá mzda: 100 001

Údaje z kalkulačky zmizí a objeví se následující hláška: Premiér Sobotka, jehož plat se blíží 200 tisícům měsíčně, si tak svůj příjem

po změně nespočítá.





Špatný signál pro investory

Pro firmy návrh počítá s třemi pásmy sazeb: 14 procent do 5 miliónů korun zisku ročně, 19 procent ze zisku mezi 5 a 100 milióny korun ročně a nejvyšší sazba 24 procent by se dotkla zhruba 600 největších podniků s čistým ročním ziskem nad 100 miliónů korun.

„Každá progresivně konstruovaná daň vede z čistě ekonomického pohledu k nižší efektivnosti. Cílem firem nebude dosahovat většího zisku, ale naopak zisk různými operacemi se snažit dostat do pásma nižšího zdanění. Bude tendence zdaňovat zisky tam, kde jsou daně nižší,” komentoval navrhované změny u zdanění firem ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Podle něj by to byl zároveň nepříznivý signál pro investory.

Podle ekonoma Štěpána Křečka z Národohospodářské fakulty VŠE model progresivního zdanění dobře funguje na vyspělých ekonomikách, které generují velké zisky a nepotřebují rychlý ekonomický růst.

„Naopak v zemích, které se snaží vyspělé ekonomiky dohánět, může progresivní zdanění prohloubit některé problémy. Česko se potýká s masivním odlivem kapitálu do zahraničí. Ročně naše ekonomika přichází o více než 300 miliard korun. Problém je v tom, že firmy neinvestují své zisky zpět do Česka a raději je vyberou a odvezou za hranice. Navrhované progresivní zdanění tento problém ještě prohloubí,” tvrdí.

ČSSD už minulý týden představila svůj návrh na zavedení bankovní daně. Oslovení ekonomové jej označili za špatný nápad. [celá zpráva]