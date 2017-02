„Mzdy řidičů byly tématem už posledních krajských voleb, když se řidiči na Královéhradecku i jinde začali bouřit,“ řekl Novinkám politolog Lukáš Jelínek.

Podle něj se ke zvýšení mezd řidičů co nejvstřícněji vyjadřovali prakticky všechny politické stany v těch regionech, kde to bylo ožehavé téma. „Ono je také dost těžké říkat lidem, že tomu řidiči, který je vozí k doktorovi, peníze nedáme, že se má dobře,“ dodal.

Jelínek ale připomíná, že již tehdy krajští politici často dodávali, že by na to měla přispět vláda. „Všichni vědí, že to problém je, ale přehazují si to jako horký brambor mezi hejtmany a vládou,“ glosoval.

Rozhodli o zvýšení, ať přispějí



Od začátku letošního roku vláda svým nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče zhruba o třetinu ze 71,60 korun na hodinu na 98,10 korun. Asociace krajů žádá, aby stát krajům na toto navýšení alespoň zčásti přispěl. V pondělí bude asociace jednat s vládou.

Že by krajům na platy řidičů přispěl stát, podporuje premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), ANO a lidovci byli dosud proti.

Řidiči autobusů jsou zklamaní, že se zatím na výplatních páskách nedočkali očekávaného navýšení. Dopravní odbory mají o případné celostátní stávce kvůli nízkým mzdám rozhodovat ve středu. K výstražné stávce se už rozhodly odbory v Ústeckém kraji. [celá zpráva]

Kraje dopravu linkovými autobusy objednávají od soukromých dopravců. V minulosti často soutěžily o nejnižší nabídnutou cenu, kdy větší šanci uspět měly firmy, které řidičům platí méně. Na druhou stranu firmy narážejí na nedostatek řidičů a v náborech stále víc cílí na ženy - řidičky.

Rýsuje se dohoda?



„Šéfka Asociace krajů, hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO), se vyjádřila v tom smyslu, že kraj může peníze na platy řidičů najít, ale čeká, že stát přidá víc na opravy silnic druhých a druhých a třetích tříd,“ upozornil Jelínek.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že by stát na opravy těchto silnic mohl dát až čtyři miliardy korun. To je víc, než se původně čekalo. Loni to byly tři miliardy.

Babiš trvá na tom, že kraje mají na přidání řidičům dost peněz, protože meziročně dostaly od státu o miliardy více. Problém je podle něj mimo jiné ve špatných smlouvách s dopravci, takže se peníze nedostaly k řidičům.

„Stát je totálně závislý na soukromých dopravcích, možná by měl uvažovat o nějakých krajských dopravcích,” řekl Babiš. „Mohli by nasadit elektrobusy a řešit tak i ten smog,“ dodal.