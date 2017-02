Intervence ČNB v tomto čtvrtletí nekončí. Hrozí tříprocentní inflace, přiznali bankéři

Česká národní banka (ČNB) bude i nadále intervenovat proti silné koruně, a to nejméně do konce prvního čtvrtletí. V pondělí to potvrdil guvernér ČNB Jiří Rusnok na společné tiskové konferenci s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Podle náměstka ředitele sekce měnové ČNB se letos inflace přiblíží až ke třem procentům.