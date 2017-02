Hlavním úkolem Starlineru má být doprava astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Podle smlouvy má na vesmírnou stanici podniknout od dvou do šesti pilotovaných letů.

Další možností je přeprava astronautů na soukromé vesmírné stanice, jako je Aerospace společnosti Bigelow.

Díly dodané společností Oxford Performance mají významně snížit výrobní náklady, ale i celkovou hmotnost Starlineru.

„Redukce hmotnosti je nesmírně důležitá, pokud chcete něco dostat do vesmíru,“ uvedl obchodní ředitel Oxford Peformance Bernie Plishtin.

Podle něj se díky technologii 3D tisku podařilo snížit hmotnost každé dodané součástky o zhruba 60 procent.

Starliner by měl poprvé odstartovat příští rok v červnu. Do vesmíru by ho měla vynést raketa Atlas V.