Za tři roky by tak Ostravou měly jezdit pouze tramvaje, trolejbusy, elektrické autobusy, případně autobusy na zemní plyn, i ty chce však DPO postupně nahradit elektrickými autobusy.

„Na konci roku 2020 tak už po Ostravě nebudou jezdit autobusy na naftu, které vypouštějí do ovzduší více škodlivin než autobusy na zemní plyn,“ uvedl předseda představenstva DPO Daniel Morys. V současnosti tvoří vozový park ostravského dopravního podniku 620 vozidel, z nichž 288 tvoří autobusy.

Už dnes jezdí 105 plynových autobusů

Autobusů na stlačený zemí plyn jezdí v Ostravě 105, zbytek je na naftový pohon. „V roce 2020 už ale jezdit Ostravou nebudou a asi padesátka z nich bude zaparkována v našich garážích jen pro případ nějaké krizové situace,“ dodal Morys.

DPO vypsal také tendry na dodávku prvních elektrobusů a trolejbusů, které disponují baterií a mohou jezdit i mimo trakční vedení – takzvané chytré trolejbusy.

Drahá ekologie



DPO také počítá s tím, že bude investovat do plnicí plynové stanice a do stanic na dobíjení elektrických autobusů. První stanice pro dobíjení elektrických autobusů vznikne ve Svinově. Autobusy budou jezdit do Klimkovic, kde vzniknou nízkoemisní zóny.

Elektrické autobusy a chytré trolejbusy budou dvakrát dražší než naftové autobusy. Za smog na Moravě a ve Slezsku nesou vedle dopravy díl viny i průmysl, lokální topeniště a znečištění z Polska.