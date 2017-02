Modelů Toyota AYGO v Kolíně vyrobili 88 505 kusů, což představuje 40 procent loňské produkce závodu. Model Peugeot 108 továrna dodala v 66 534 vyhotoveních, což představuje 30 procent její produkce.

Zhruba třetina vozů z kolínského závodu byla vybavena volantem na pravé straně, 13,5 procenta aut bylo vybavenou automatickou převodovkou.

Zhruba 29 procent kolínských vozů směřovalo do Velké Británie (63 987 aut), přes 17 procent (38 345 aut) dodal kolínský závod do Francie a zhruba 13 procent (29 046 aut) do Itálie. Do sousedního Německa podnik vyexpedoval necelých 10 procent vozů.

TPCA Toyota Peugeot Citroën je společným podnikem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. Výroba v závodě postaveném v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry byla zahájena v únoru 2005. V současné době v závodě pracuje 2800 zaměstnanců.