Jak v tiskové zprávě připomněl místopředseda komise pro digitální jednotný trh Andrus Ansip, na své místo zapadl poslední dílek skládačky, která umožní ukončit v EU platby zákazníků za roaming k 15. červnu.

Už loni na jaře se poplatky za používání mobilních telefonů v jiné zemi Evropské unie snížily, v červnu mají v zásadě zmizet úplně. Věc se už pro některé politiky v Unii stala tématem, na kterém se snaží demonstrovat konkrétní přínosy EU pro občany členských zemí. Noční dohodu vyjednávačů ještě musí formálně potvrdit členské země a europarlament.

„Dnešní dohoda o velkoobchodních cenách roamingu je důležitým krokem k jednotnému digitálnímu trhu. Jen tak dál!“ napsal na Twitteru Ansip.

Today's agreement on wholesale #roaming = important step towards #DigitalSingleMarket, let's keep up the pace https://t.co/EqPkVbfw0j