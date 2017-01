„Více cestujících jsme zaznamenali jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní dopravě. V té nám přibylo přibližně půl miliónu zákazníků. Největší růst zájmu byl o cesty do Rakouska, pozitivně se vyvíjely přepravy na jižní Slovensko a do Maďarska a mírný růst jsme zaznamenali i na přechodech do Polska,” řekl šéf Českých drah Pavel Krtek.

Na vnitrostátních linkách pak byl vyšší zájem cestujících o expresní linky, kde jezdí nové nebo modernizované soupravy a kde se díky rekonstrukci tratí v uplynulých letech zkrátily cestovní doby. Jde například o trati z Prahy do Plzně a dále do Chebu, z Prahy do Českých Budějovic nebo linku mezi Prahou a Brnem.

Roste počet cestujících i na trase z hlavního města do severomoravského regionu.

Přepravní výkon loni vzrostl o 210 miliónů takzvaných osobokilometrů na 7,380 miliardy. Kromě vyššího počtu cestujících tento ukazatel dokládá to, že lidé jezdí vlakem na delší trasy.

RegioJet hlásí nárůst o pětinu



České dráhy mají dominantní postavení na české železnici, přestože počty přepravených cestujících u soukromé konkurence dynamicky rostou. Například RegioJet Radima Jančury vloni přepravil na české železnici 3,72 miliónu cestujících, což meziročně představuje pětinový růst.

Interiér vozů RegioJet

FOTO: RegioJet

Vedle cestujících přepravených vlakovými spoji v Česku přepravil RegioJet loni dalších přibližně 1,1 miliónu cestujících na vnitrostátní vlakové lince na Slovensku na trase Bratislava – Košice a zpět a dalších přibližně 2,7 miliónu cestujících na regionálních vlakových spojích na trase Bratislava – Komárno a zpět.

„Na trase Bratislava – Košice vlaky RegioJet vyjedou zítra, 31. 1. naposledy, a to z důvodu nerovných podmínek pro podnikání v železniční dopravě na Slovensku. Vláda premiéra Fica zde před časem rozhodla o tom, že více než polovina cestujících má právo jezdit zadarmo výhradně ve státem dotovaných rychlících, což způsobilo, že na trhu nezbývá dostatek zákazníků pro to, aby se zde uživili komerční nedotovaní dopravci,” řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Další soukromý dopravce Leo Express Leoše Novotného čísla o pasažérech za loňský rok dosud nezveřejnil. V roce 2015 přepravil provozovatel černých vlaků 1,1 miliónu cestujících a dosáhl meziročního nárůstu o čtvrtinu.