Takřka stovka inženýrů má v jednom z nejmodernějších vývojových pracovišť tohoto druhu v Česku k dispozici například EMC laboratoř pro měření elektromagnetické kompatibility v bezodrazové komoře nebo klimatickou komoru, ve které lze simulovat extrémní klimatické podmínky.

„Počet elektronických komponentů v segmentu automobilové světelné techniky rapidně narůstá a my musíme na tento trend reagovat. Otevřením vývojového centra umožníme našim inženýrům vyvíjet, inovovat a testovat novou elektroniku a software, aniž by museli používat služby externích laboratoří,“ uvedl viceprezident společnosti Varroc Lighting Systems Todd C. Morgan.

Hlavním cílem centra je zefektivnit vývoj elektroniky do automobilových světel. „Mít pod jednou střechou všechny disciplíny od vedení projektu, přes návrh hardwaru, softwaru, kvalitu až po testování. Zkrátíme tak řetěz vývoje z několika roků na několik měsíců,“ poukázal manažera elektrovývoje Petr Vičan s tím, že Varroc má po světě několik obdobných vývojových center, to v Šenově u Nového Jičína je ale největší.

Vývojové centrum disponuje také laboratoří s klimatickou komorou, ve které testuje výrobky při extrémních klimatických podmínkách.

FOTO: Pavel Karban, Právo

I nejlepší inženýr je bez jazyka ztracen



Právě vznik centra byl důvod, proč Varroc loni přijal zhruba stovku inženýrů. A letos plánuje nábor přibližně stejného počtu vysokoškoláků. Podle Morgana je však často slabinou hlásících se inženýrů špatná znalost cizího jazyka.

„Můžete být nejlepším inženýrem na světě, ale pokud se nedomluvíte se zákazníkem, máte problém. A naši technici jednají přímo se zákazníky na místě, proto tlačíme vysoké školy, aby studenty vzdělávali v jazycích a prezentačních dovednostech,“ nastínil.

Varroc Lighting Systems patří do skupiny Varroc Group, v Česku má pobočky v Šenově u Nového Jičína, Rychvaldu na Karvinsku a v Ostravě, kde dohromady zaměstnává zhruba 2500 lidí.

Firma vyrábí přední světlomety, zadní svítilny a elektronické ovládací systémy pro automobilový průmysl. Jejími zákazníky jsou mimo jiné automobilky Ford, Bentley, Jaguar, Land Rover, Tesla, Škoda, VW, GM, PSA, FCA nebo Mercedes.