Krátce po začátku obchodování se Dow Jones vyšplhal až na hodnotu 20 033,77. Ještě minulý týden přitom na trzích panovala nejistota ohledně kroků prezidenta Trumpa, který se čerstvě ujal vlády.

Server německého týdeníku Focus pak uvádí, že index stoupl „i díky Trumpovi”.

ABC7: #BREAKINGNEWS Dow Jones industrial average eclipses 20,000 for the first timehttps://t.co/RpTFPPvb0a pic.twitter.com/K2z31k1kkU