Banka JP Morgan poskytovala černochům a Hispáncům nevýhodnější úvěry

Americká banka JP Morgan Chase & Co. zřejmě v minulých letech posuzovala klienty podle barvy kůže nebo etnického původu. Bílým zákazníkům nabízela výhodnější úvěry než černochům a Hispáncům, ačkoliv měli stejnou bonitu. Informoval o tom americký list The New York Times.