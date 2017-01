„Rozhodnutí o příslibu udělení investičních pobídek byla udělena zejména investičním záměrům z oblasti výroby. Zároveň se potvrzuje trend, kdy cílíme na projekty zaměřené na kvalitu a vytváření přidané hodnoty,” uvedl generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

Podpořené firmy slíbily vytvořit téměř 10 tisíc nových pracovních míst. Například výrobce autodílů INA Lanškroun může získat veřejnou podporu až 471 miliónů korun na rozšíření svých závodů. Na konci března zahájí plnou výrobu v nové hale ve Svitavách. Společnost avizovala investici ve výši 2,5 miliardy korun.

Společnost Hyundai Mobis, která v průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku staví továrnu na výrobu světlometů, se připravuje na zahájení zkušebního provozu, které je naplánováno na únor. Jihokorejská investice v Mošnově má dosáhnout zhruba čtyř miliard korun a strop veřejné podpory je půl miliardy korun.

Žatecká průmyslová zóna Triangle vznikla z bývalého vojenského letiště. Na místě má vyrůst i továrna Nexenu.

Pobídku ve výši 3,6 miliardy korun bude moci čerpat jihokorejská firma Nexen. Více než dvaadvacetimiliardová investice Nexenu je jednou z největších v historii Česka. Dokončení stavby továrny na výrobu pneumatik v průmyslové zóně Triangle na Žatecku plánuje Nexen na přelom let 2017 a 2018 a zahájení výroby v únoru 2018.

V roce 2020 počítá firma s tisícovkou zaměstnanců a během šesti let od zahájení výroby má zaměstnávat až 1500 lidí. Po následujících deset let bude moci čerpat investiční pobídky do maximální výše 3,6 miliardy korun.

Ekonomové: Pobídky pokřivují trh



V listopadu vláda schválila také pobídku téměř půl miliónu korun, kterou má získat na rozšíření výroby autodílů v Českých Budějovicích německý podnik Robert Bosch.

Politiku investičních pobídek někteří podnikatelé či ekonomové kritizují s tím, že pokřivuje trh práce. V Česku je teď nejnižší nezaměstnanost v EU a pobídky dostaly firmy i v některých regionech, kde mají tuzemské firmy naopak potíže sehnat lidi.

„Pobídky velkým zahraničním investorům ale na druhou stranu pracovní místa také ničí, neboť z trhu vytěsňují menší, lokální subdodavatele, kteří nedisponují takovou tržní silou,” upozornil ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Podle něj by se měla podpora státu zaměřovat především na projekty, kde vzniká větší přidaná hodnota, než na „montovny”.