BMW do stavby továrny investuje jednu miliardu dolarů (25,7 miliard korun).

Německý ekonomický deník Handelsblatt upozornil, že i koncern Volkswagen v Mexiku vyrábí přes půl miliónu automobilů ročně, z nichž část míří i na americký trh.

Trump na začátku ledna pohrozil společnosti General Motors uvalením „velké dovozní daně“ na vozy, které bude dovážet z Mexika do USA.

Automobilka Ford vzápětí oznámila, že upustila od plánu vybudovat novou továrnu v Mexiku za 1,6 miliardy dolarů. Navíc chce nově investovat 700 miliónů dolarů v americkém státě Michigan. [celá zpráva]

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. ledna 2017

V prezidentské kampani republikánský kandidát hovořil o plánu uvalit na dovoz výrobků amerických firem vyrábějících v Mexiku 35procentní clo nebo daň. Jmenoval automobilku Ford a výrobce klimatizace Carrier. [celá zpráva]

V Mexiku se vyrábí 4500 vozů, v Ohiu 190 tisíc

Právě se společností Carrier uzavřel budoucí prezident dohodu o zachování 1100 pracovních míst v Indianě, místo jejich plánovaného přesunutí do Mexika. Firmě výměnou slíbil daňové pobídky v celkové výši přesahující sedm miliónů dolarů (zhruba 178 miliónů korun). [celá zpráva]

Tiskový mluvčí General Motors v reakci na Trumpův útok uvedl, že ročně jen 4500 modelů Chevrolet Cruze, o kterých politik ve svém tweetu hovořil, se vyrábí v Mexiku. Druhý mluvčí společnosti připomněl, že 190 tisíc kusů tohoto modelu prodaných v USA bylo vyrobeno v americkém Ohiu.

Nepřátelství vůči dohodě o volném obchodu trvá



„I když si možná došlápl na špatný model, poselství bylo nezaměnitelné – nepřátelství zvoleného prezidenta vůči obchodní dohodě NAFTA nevyprchalo ani po volebním vítězství,“ komentoval přestřelku mezi Trumpem a automobilkou ekonomický novinář BBC Simon Jack.

Ten připomněl, že je to právě NAFTA, dohoda o volném obchodě mezi USA, Kanadou a Mexikem, která umožňuje bezcelní dovoz výrobků z mexických továren do USA. O této dohodě se budoucí prezident v kampani opakovaně vyjádřil jako o katastrofě a hovořil o nutnosti vyjednat nové podmínky.

Automobilky by se mohly soudit a uspět



Právě podmínky dohody NAFTA by Trump případným zavedením cla na zboží vyráběné z Mexika porušil. „Ani to by mu nemuselo zabránit v podniknutí bezprecedentního kroku vůči americké firmě,“ poznamenal server Bloomberg.

Podle Bloombergu může prezident – přinejmenším krátkodobě – penalizovat dovoz, a to i když soud později jeho rozhodnutí posoudí jako nezákonné. BMW či General Motors by mohly opatření napadnout u soudu s vysokou šancí na úspěch.

Jako prezident by Trump měl i pravomoc z NAFTA vystoupit, „ačkoli žádný prezident od 19. století neopustil obchodní dohodu,“ připomíná Bloomberg.

Na omezení dovozu by tratily obě strany



Mexiko je pro USA třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem, nové obchodní restrikce by znamenaly proto podle analytiků výrazné ztráty pro obě země.

„Pokud by opravdu došlo k omezení levného dovozu z Mexika a zvýšení domácí výroby, znamenalo by to jen špatnou zprávu pro amerického spotřebitele. Musel by totiž v koncových cenách dražší výrobu uhradit,“ sdělil Novinkám analytik společnosti Cyrrus Jiří Šimara.