Eurostat vychází z údajů poskytovaných národními statistickými úřady. Český statistický úřad tzv. obecnou míru nezaměstnanosti počítá podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) na základě vlastního šetření prováděného v domácnostech. Ukazatel vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkovém součtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob ve věku 15–64 let (pro Eurostat 15–74). Statistické šetření umožňuje podchytit i velkou skupinu lidí bez práce, kteří si práci vůbec nehledají, neboť často nevěří, že by ji mohli nalézt. Čísla statistiků o nezaměstnanosti proto vycházejí nižší než údaj zveřejňovaný Úřadem práce ČR (ÚP). Ten uvádí počet nezaměstnaných registrovaných na úřadu vydělený počtem všech lidí ve věku 15–64 let, kteří žijí na daném území.