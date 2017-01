„Toyota Motor řekla, že postaví novou továrnu v mexické Baji, kde bude vyrábět vozy Corolla pro Spojené státy. Nic takového! Postavte závod v USA, nebo při dovozu plaťte vysokou daň!" napsal Trump na twitteru.

Toyota předloni v dubnu oznámila, že postaví svou první továrnu v Mexiku, její kapacita má činit 200 000 vozů ročně. Od roku 2019 se má v Mexiku vyrábět model Corolla a firma sdělila, že do Mexika hodlá přesunout výrobu tohoto modelu z továrny v kanadském Ontariu.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. ledna 2017