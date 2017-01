„Kombinace vysokých platů a vynikající pracovní kultury řadí Švýcarsko na špici při volbě kariéry,“ řekl šéf výzkumu HSBC Expat Dean Blackburn.

Lidé si ve Švýcarsku, kde sídlí i evropská centrála OSN, pochvalují nejen platy. Téměř 70 procent účastníků průzkumu uvedlo, že se jim ve Švýcarsku lépe daří vyvážit práci a osobní život, než to mu bylo doma. Pracovní kulturu označilo za lepší, než v zemi odkud přišli, 61 procent tázaných.

Ve Švýcarsku jsou ale zároveň vysoké životní náklady, například ceny potravin jsou 70 procent nad evropským průměrem.

