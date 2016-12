Téměř 300stránková analýza expertů byla hotová už letos v květnu, ministerstvo dopravy jí odmítalo zveřejnit a jako jediného viníka označilo lom.

Podle závěrů expertů měl lom na zhoršení stability přírodního svahu a vznik sesuvu pravděpodobně největší vliv. Ani příspěvek stavby dálnice ale podle nich nelze zcela vyloučit, zatímco vliv železniční trati pod svahem považují za prakticky zanedbatelný.

„Stavba dálnice mohla ovlivnit vznik sesuvu odříznutím paty svahu a odtěžením zeminy ze zářezu,” píše se ve studii. Z tvaru vzniklého sesuvu ale odborníci odvozují, že vliv stavby dálnice byl málo významný, neboť v opačném případě by byl tvar sesuvu spíše širší než delší, než jak tomu bylo ve skutečnosti.

Experti ve zprávě také připomínají, že už v roce 1997 bylo navrženo zajištění svahu dálničního zářezu technickým opatřením, ale následující rok došlo k úpravě projektu a od zmíněného zabezpečení svahu se upustilo.

Podle nedávného vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka v České televizi zveřejnění zprávy nedoporučovali právníci ministerstva kvůli sporu s majitelem lomu. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, se v pátek ke zveřejněnému dokumentu nechtělo vyjadřovat.

Stát jedná o uzavření lomu



„Tento sesuv, s odlučnou plochou u lomu Dobkovičky a smykovou plochou vytvořenou na kontaktu kvartérních sedimentů a křídových slínovců, by při absenci dálničního zářezu zničil těleso železniční tratě. Čelo sesuvu by podle modelů dosáhlo úrovně mezi železničním náspem a současnou trasou dálnice a dálnice by poškozena nebyla,” uvádí se ve zprávě.

Nedostatečně zajištěná stavba dálnice v zářezu pod nestabilním svahem tak podle vědců škodu způsobenou sesuvem významně zhoršila.

Poslední úsek dálnice D8 Lovosice–Řehlovice se 17. prosince v podvečer otevřel pro běžnou dopravu. Na snímku jsou tunely u Radejčína.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

Od léta se stát s majitelem lomu, firmou Kámen Zbraslav, soudí o miliardovou náhradu škody. Nyní ale ministerstvo spoléhá na mimosoudní vyrovnání. Jednou z variant je například odkoupení a uzavření lomu, což by zvýšilo bezpečnost celého území.

Správa ústavu totiž rovněž hovoří o tom, že v místě hrozí další sesuvy podobné tomu z léta 2013.

„Sesuv z roku 2013 je po první etapě sanace stabilizován, nicméně možnost vzniku dalších sesuvů v širší sesuvné oblasti přetrvává a potenciálně ohrožuje další úseky dálnice,“ uzavírá studie.

Dálnice D8 je od 17. prosince otevřená řidičům. Kvůli nestabilnímu podloží na trase v Českém středohoří je ale u takzvané prackovické estakády provoz sveden na jeden ze dvou mostů. Jde o úsek, kde silničáři odhalili pohyb mostních podpěr.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v den otevření posledního úseku D8 nevyloučil, že bude nutné dálnici v geologicky náročném úseku možná v budoucnu úplně uzavřít. Vláda poté na pondělním zasedání rozhodla, že úsek zatím zavírat nebude a pohyby svahu budou podrobně monitorovat odborníci.