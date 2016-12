Ke stávce v České poště se přidal jen zlomek zaměstnanců

Na České poště ve čtvrtek ráno stávkovalo za vyšší mzdy 84 lidí z celkem 30 tisíc zaměstnanců státního podniku. To je ještě méně než v pondělí, kdy se do protestu zapojilo zhruba sto pošťáků. Poboček se stávka nedotkla. ČTK to řekla mluvčí pošty Eva Krejčí s odkazem na dodané seznamy od odborářů. Odboráři tvrdí, že se ke stávce nakonec přidá 600 lidí.