Sturgeonová po Londýnu požaduje, aby jí garantoval ještě větší autonomii, která by jí umožnila si uspořádávat vztahy s Bruselem nezávisle. Pokud nebude po jejím, bude usilovat o úplné odtržení od Británie.

Když se o to skotští nacionalisté, jimž Sturgeonová předsedá, pokoušeli naposledy, ztroskotali. V referendu zvítězili odpůrci odtržení.

Skotská vláda chce, aby si Skotsko mohlo samo rozhodovat o pracovním právu, imigraci a hlavně, aby měla pravomoc uzavírat mezinárodní smlouvy. To by jí umožňovalo zůstat na společném trhu i v případě, že by vláda Theresy Mayové prosadila takzvaný tvrdý brexit.

Mluvčí premiérky Mayové ujistila, že vláda skotské návrhy v každém případě velice pečlivě zváží.

Varianty evropské integrace a velikosti evropských ekonomik.

FOTO: Novinky.cz s použitím Bloomberg

Evropská unie

Politická a ekonomická unie 28 států. Eurozóna

Měnová unie devatenácti států, které přijaly euro.

Evropský hospodářský prostor

Členské státy mají přístup na společný trh výměnou za finanční příspěvky.

Evropské sdružení volného obchodu (EFTA)

Čtyřčlenné sdružení založené na hospodářské spolupráci a vzájemném volném obchodu. Celní unie

Umožňuje volný pohyb zboží, členské země na sebe neuvalují cla. Společně uvalují cla na dovoz ze třetích zemí. Schengenský prostor

Oblast 26 států s volným pohybem osob.



V Británii po referendu o brexitu panuje shoda, že jeho výsledky je třeba respektovat. Rozhořela se však další debata, jak přesně má vypadat. Takzvaný měkký brexit by znamenal setrvání v Evropském hospodářském prostoru, který vytváří společný evropský trh.

V případě takzvaného tvrdého brexitu by Británie opustila i společný trh. Vláda Theresy Mayové několikrát naznačila, že se k této variantě přiklání, neboť by tak získala větší kontrolu nad migrací. Na druhé straně někteří ministři hovořili o možnosti platit za alespoň částečný přístup ke společnému trhu. [celá zpráva]

V případě tvrdého brexitu panují obavy zejména o postavení britského finančního sektoru. Mezinárodní banky se sídlem v Londýně teď automaticky získávají takzvaná passportingová práva, jež jim umožňují přístup na evropský trh. [celá zpráva]

To by s tvrdým brexitem padlo. Britská vláda však opakovaně ujišťovala, že finančním institucím přístup na společný trh zajistí i za cenu poplatků odváděných do evropského rozpočtu. [celá zpráva]