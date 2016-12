Komise v dokumentu odůvodňuje svůj názor, že Irsko speciálním zacházením s Applem porušilo bruselská pravidla státní pomoci. EK v srpnu rozhodla, že Apple musí zpětně na daních zaplatit 13 miliard eur (zhruba 350 miliard korun). [celá zpráva]

Apple by podle komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové za určitých okolností nemusel platit celých 13 miliard, napsal britský deník The Guardian. Konkrétně by k tomu došlo, pokud by se Apple rozhodl zaplatit větší částky své americké mateřské společnosti v rámci investic do výzkumu a vývoje.

V rozhovoru pro deník Irish Independent pak komisařka uvedla, že pokud se o své daňové nároky přihlásí další evropské země, kde Apple působí, Irsko by rovněž nemuselo dostat celých 13 miliard. Ty by se v tomto případě rozdělily mezi více států.

Podle Irska a Applu EK překročila pravomoci



Podle komise na základě dohody s irskou vládou platila společnost Apple daně, které odpovídaly 0,005 procenta. Apple i Irsko tuto interpretaci odmítají s tím, že společnost platila mnohem vyšší daně. Proti rozhodnutí Komise se odvolaly. [celá zpráva]

Irsko a Apple v pondělí v podkladech pro odvolání proti rozhodnutí Komisi obvinily z překročení pravomocí. Podle vlády se komisaři vměšují do věcí, které jim nepřísluší, a narušují tím irskou suverenitu. [celá zpráva]