V pondělí byla slavnostně otevřena v areálu výzkumného ústavu v pražských Letňanech první linka na nové 3D baterie společnosti HE3DA, jejímž šéfem je právě Procházka. Z výrobních pásů tak začaly proudit první akumulátory. Výroba jednoho trvá na automatizované lince hodinu a deset minut.

Šéf společnosti HE3DA a zároveň vynálezce nového typu baterie Jan Procházka

FOTO: Miloslav Fišer, Novinky

Bez nadsázky se dá říci, že Procházka nejpodstatnější části baterie překopal od samého začátku. V současnosti se totiž lithiové baterie vyrábějí z tenkých elektrod, které mají podobu kovových fólií. Na nich je pak nalepena aktivní vrstva. Všechny tyto části jsou skládány vertikálně.

Akumulátor z českých dílen, který je mimochodem 100% recyklovatelný, má však vlisované jednotlivé články horizontálně, a navíc ve formě tablet zasazených do kovového rámu. V praxi tak má dvacetkrát silnější tloušťku i kapacitu elektrod, díky čemuž dokáže pojmout mnohem více elektrické energie než současná řešení.

Část výrobní linky na nové baterie v pražských Letňanech

FOTO: Miloslav Fišer, Novinky

V hlavní roli nanotechnologie

Nové baterie mají i další výhody. Dají se nabít rychleji, a hlavně jsou daleko bezpečnější. Tvůrci dokonce tvrdí, že jde o nejbezpečnější lithiovou baterii na planetě, což se snažili demonstrovat i v praxi. Na propagačním videu mlátí do akumulátoru kladivem, a dokonce do něj i vrtají, přesto baterie nezačne hořet ani neexploduje.

Toho se podařilo docílit díky využití nanotechnologií. Právě nanomateriálem jsou totiž jednotlivé vrstvy baterie pokryty, díky čemuž například nemohou hořet. „Nanotechnologie umožní efektivní skladování energie v masovém měřítku, ale zároveň přináší výhody pro malé záložní zdroje, automobilový průmysl i pro elektromobilitu,” prohlásil Procházka.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Baterie HE3DA si toho nechají díky nanomateriálům líbit opravdu hodně

Zdroj: HE3DA

Na tento nápad přišel český vědec již v roce 2007. „Tehdy jsem vzal vrtačku a do hliníkového bločku vyvrtal dírku a do ní napresoval nanoprášek. Říkal jsem si, když se to za týden nabije, tak by to mohlo být velmi důležité. A ono se to nabilo za osm hodin,“ uvedl pro Novinky.cz český vědec.

Baterie jsou prozatím vyráběny ve dvou základních provedeních. Jedna je robustnější a měla by sloužit jako energetická banka pro skladování velkého množství energie. Je totiž vybavena silnějšími elektrodami, které to umožní. Zároveň je však nutné dodat, že doba jejího nabití z nuly na 100 % je logicky vyšší.

Robustnější Baterie HE3DA

FOTO: Miloslav Fišer, Novinky

Druhý typ má pak tenčí elektrody, díky čemuž se nabije daleko rychleji. Společnost počítá s tím, že právě tyto modely najdou uplatnění v elektromobilech nebo v energetice, kde budou sloužit jako zásobárna velmi rychle dostupné energie. Například jako rychlá záloha proudu pro vykrývání špiček či výpadků, v současnosti se totiž baterie naplno nabije již za dobu kratší než jedna hodina.

Výbuchy při nehodě nehrozí

Sluší se podotknout, že využití v elektromobilech se přímo nabízí. V současnosti totiž prakticky celý svět řeší otázku nebezpečnosti aktuálně používaných akumulátorů. Ty mohou během nehody v krajním případě začít hořet, nebo dokonce vybuchnout. S novými akumulátory od společnosti HE3DA však toto nehrozí.

Akumulátory prošly skutečně náročnými testy.

FOTO: Miloslav Fišer, Novinky

Akumulátory s elektrodami ve formě tablet navíc mají přepracovaný systém chlazení, díky čemuž jsou daleko kompaktnější. Zaberou tak méně místa, případně při stejné velikosti nabídnou vyšší kapacitu – u elektromobilů tak delší dojezd.

Uplatnění mají baterie nového typu najít také v energeticky soběstačných domech. U nich se v současnosti často řeší otázka, jak zálohovat energii vytvořenou z obnovitelných zdrojů – konkrétně to, že lidé potřebují energii v jiný čas, než je vytvořena, a že během určitých částí dne dochází k nárazovému přetěžování. Odpovědí na tyto problémy by měly být právě nové baterie.

Český patent zůstane v českých rukách

Českého vynálezu si již všimla zahraniční média, o bateriích informoval například list The Washington Post. Zájem nechybí ani ze strany investorů, někteří dokonce chtěli patenty na nové akumulátory odkoupit.

Tomu se však Procházka brání. Chce, aby český patent zůstal v českých rukách.

Výrobní linka v pražských Letňanech je tak podle dosavadních plánů pouhou špičkou ledovce. Už nyní se řeší, že daleko větší továrna na baterie bude postavena během pár let v Havířově a další pak na Slovensku.