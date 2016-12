„Můj děda si kupoval elektroniku na celý život, můj táta na deset let a my na rok nebo dva. A přitom, myslím, jsou dnes ty věci podstatně kvalitnější a spolehlivější. Masíruje nás reklama. Už po ničem netoužíme, jenom si necháme nakecat, že to chceme,“ přiznal Právu po delším povídání nakupující Jaromil Vosátko.

Koupil kávovar za skoro 18 tisíc korun, ale přes rameno při placení poznamenal: „Stejně je český turek to nejlepší kafe.“

Shánějí se i drony

„Asi ano, ptáme se lidí, co by rádi, co hledají a jak jim poradit. Ale teď už přicházejí zákazníci, kteří ve dveřích nevědí, jestli chtějí sušičku, nebo externí disk k počítači. Potěšila mě dívenka, která si přála holicí strojek pro svého přítele. Když jsem chtěl doporučit nejvhodnější typ nebo značku, byla bezradná, její milý prý má pod nosem zatím jenom panické chmýří,“ s úsměvem poněkud indiskrétně prozradil Luděk Hvížďala, asistent prodeje v dalším velkém pardubickém obchodě s elektronikou.

Prodeji hraček letos nic výrazně nedominuje, na rozdíl od minulých let není vyslovený hit. „Prodávají se standardně hodně panenky, transformers, ještě jdou mimoni, stálou jistotou jsou lega. Ale jejich skladba je letos zoufalá. Rodiče a prarodiče přicházejí s katalogy a prstem na zboží, které jsme dostali jednou nebo vůbec. Další lega máme zase v neprodejném množství,“ posteskla si Právu manažerka prodeje Linda Selmenbauerová.

Také břeclavská nákupní zóna připomínala mraveniště s příchutí obchodního šílenství. Prodavačka v centru s elektronikou potvrdila, že i zde je největší zájem o hry, tablety a mobily. Mezi vyhledávané dárky se řadí i drony. V hračkářství mají o hitech jasno. „Kupuje se to, co nutí dětem televizní reklamy – pes Furby, panenka Monster High a Equestria Girls. Až ty starší děti se řídí trochu víc svými zálibami,“ řekla prodavačka.

Pro mnoho lidí znamenala zlatá neděle i dobu velkých vánočních nákupů potravin. „Dnešním nákupem jsme to už téměř uzavřeli. Ale jen téměř. Odložili jsme ještě nákup ovoce, počítám tak někdy v polovině týdne, raději až pozdě večer to objedeme. Pečivo, salámy a podobně budeme řešit až na poslední chvíli,“ řekla jedna z nakupujících u supermarketu.

Fronty, fronty, fronty...



Pražané už evidentně více mysleli na obchody zavřené o svátcích. Roličky balicích papírů vyčuhovaly téměř z každé tašky, kterou si lidé včera odnášeli z nákupního centra Eden v Praze 10. Rádi, že už mají předvánoční nákupy za sebou. Mimo běžný konzum se tísnily davy hlavně v prodejně s mobilními telefony. Letos podle průzkumu frčí tlačítkové aparáty, které mladí shánějí pro svoje prarodiče.

Fronty se samozřejmě tvořily u přepážek České pošty, která má v obchodním komplexu pobočku. V hračkářství to kupodivu nebylo nijak dramatické a mezi regály bylo možné normálně se pohybovat, aniž nakupující do sebe vráželi. „Přál bych si ještě dalšího gormita, doma jich mám dvacet, a modrého stickbota,“ hlásil osmiletý klučík, který předtím vybíral dárky pro svoje spolužáky.

„To jsme naštěstí odbyli v levných knihách,“ byla vděčná maminka za to, že ačkoli pořizovali dárky pro šest školáků, příliš neutratila. Nervy na nákup potravin v supermarketu při pohledu ke kasám s naplněnými košíky už ale neměla. „Vždyť do ježíška zbývá týden,“ kroutila nechápavě hlavou, proč už lidé v takové míře nakupují potraviny.

Pejsek Floppy hitem Vánoc

I v ostravských obchodních centrech byly častým cílem nakupujících obchody s hračkami. „Lego, pistole Nerf a pejsek Floppy,“ vyjmenovala prodavačka hračkářství z obchodního centra Forum Nová Karolina, jaké jsou u nich největší hity letošních Vánoc.

Pejsek Floppy lákal rodiče hned u vchodu do obchodu. „Má nožky na pružinkách, takže do něj nepotřebujete tužkové baterky. Pejsek skáče po schodech, dělá přemety, můžete si ho vzít i do postýlky, protože je celý plyšový. Nožičky má pogumované, takže se dá umýt,“ popsala obsluha hračkářství u řady dětí vysněnou hračku.

Spokojeně s dárky opouštěly obchod řady lidí. Jedním z nich byl i Jan z Frýdku-Místku. Synovi vybral lego s loděmi. „Vybíraly spíše děti,“ pousmál se tatínek s tím, že nabídka hraček je jako každoročně bohatá. S tím souhlasila i Šárka z Bystřice na Třinecku, která v Ostravě sháněla dárky pro syny (7 a 10 let). „Vezmu to, co mi padne do oka,“ rozhodla se.