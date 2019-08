Zvířata v cirkusech zůstanou. Pro zákaz jenom TOP 09

„Takovou drezuru, kterou bylo možné vidět před 40 lety, už žádný cirkus nepoužívá. Odpůrci cirkusů argumentují věcmi, které jsou dávno zakázané. Že tygr skáče přes ohnivý kruh? Vždyť to je zakázané už dvacet let! Nebo se argumentuje videy, která pocházejí z Asie. Co my s ní máme společného? Je to jen politická hra,“ řekl Právu Joo.