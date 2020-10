Zrušte kolonku pohlaví, žádá petice studentů Karlovy univerzity

„Prvním z údajů by bylo pole se studentem*studentkou upřednostňovanými zájmeny a rodem oslovení (ženským/mužským/neutrálním). Druhým polem by potom bylo ‚zobrazované jméno‘, jež by se mohlo lišit od legálního,“ stojí v petici. Ta upozorňuje, že na fakultách je mnoho studentů, kteří používají jiné jméno, než jaké mají oficiálně zapsané.

Vyučující by v systému viděl obě jména. „Navrhované úpravy by přispěly k tomu, aby vyučující oslovovali*y studenty*studentky tak, jak studenti*studentky preferují. Studenti*studentky by se tak mohli*y vyhnout mnoha nepříjemným situacím, kdy musí opravovat své vyučující. Tyto situace bývají o to méně příjemné, že v případě vyučujících se jedná o pozice studentovi*studentkám nadřazené,“ vysvětluje petice.