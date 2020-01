Zjistit rakovinu kůže bude díky vědcům snadnější

Rakovinu kůže jsou zatím lékaři schopni rozeznat pouze opticky a na základě svých zkušeností. Moderní technika by jim tak měla usnadnit práci. Projekt je ve stadiu klinických testů. Metoda tedy funguje a pracuje se na jejím uvedení do praxe.

„Zaměřili jsme se na to, že jedním ze základních projevů tohoto onemocnění je, že se v poškozené tkáni hromadí kovy, například zinek, železo nebo draslík. Pokud tedy drobný vzorek z kůže vložíme pod speciálně upravený spektroskop a zaměříme na něj laserový svazek, je schopen kovy v kůži odhalit,“ uvedl k nové metodě Pavel Pořízka z brněnského výzkumného institutu Ceitec Vysokého učení technického (VUT).

Zdůraznil, že nový postup by měl doplnit ty postupy, které již patologové při diagnóze rakoviny používají.

Jde sice o vyvíjenou metodu, nikoli ale o pomyslnou hudbu vzdálené budoucnosti. Vědci vyvíjejí speciální spektroskop pro výzkum těchto vzorků a čeká je klinický výzkum, který vždy předchází uvedení nového postupu do praxe. V nadcházejících měsících budou zkoumat vzorky lidské kůže z Fakultní nemocnice z Hradce Králové. Díky tomu metodu zdokonalí.

Rakovina kůže patří k nejzákeřnějším formám z onkologických onemocnění. Její nebezpečnost berou mnozí na lehkou váhu, přestože se nádor na pokožce může objevit znovu, a to do pěti let po jeho odstranění. Počet nemocných přibývá.