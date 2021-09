Zemřel popularizátor vědy Boris Valníček

Ve středu zemřel astrofyzik, astronom, popularizátor vědy a nestor české a československé kosmonautiky Boris Valníček. Bylo mu 94 let. Ve čtvrtek to oznámil jeho syn. Valníček stál u zrodu československého kosmického výzkumu. Koordinoval československou účast na vesmírném programu socialistických zemí Interkosmos, v jehož rámci se v březnu 1978 dostal do kosmu Vladimír Remek jako první člověk z jiné země než Sovětského svazu a USA.