Zemědělci kvůli klimatu mění své postupy

Změnami počasí a jejich dopady na zemědělství či krajinné plánování se s podporou EU zabývá i mezinárodní program Stargate. Do výzkumu bylo zahrnuto i Česko, konkrétně lokality Pojizeří a Jihomoravský kraj.

Výzkum ukázal, že zejména na jižní Moravě za posledních 34 let stoupla průměrná roční teplota o 1,52 stupně, zatímco průměrné roční srážky se naopak snížily o 41,06 mm. Doba slunečního svitu se v průměrné hodnotě zvýšila o 271,8 hodiny za rok.

Odborníky to vede k hypotézám, že zanedlouho bude přinejmenším ve jmenované oblasti charakter podnebí blízký tomu, jak jej známe z Řecka , Chorvatska nebo z Itálie .

„Zemědělské technologie byly vyvíjeny pro podmínky, které utvářely čtyři roční doby, ačkoli nám fakticky zůstaly pouze na dvě. Jako by už bylo pouze léto a podzim,“ říká Karel Charvát, vědecký a technický manažer společnosti Les­projekt-služby, jenž se problematikou dlouhodobě zabývá.

Co ničí české zemědělství? Ze 70 procent změna klimatu, tvrdí expert

Co ničí české zemědělství? Ze 70 procent změna klimatu, tvrdí expert Domácí

Zajímavými technologiemi, které společnost zavádí do praxe, jsou konturové hospodaření a pásové střídání plodin. Tyto technologie kombinují několik metod a umožňují efektivní zadržování vody a protierozní ochranu, jak větrnou, tak vodní. Tato metoda umožňuje střídání plodin, a to i těch, které by na svazích byly obvykle považovány za erozně nebezpečné.