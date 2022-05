Zeman: Rusové se ukázali býti blázni

„Já si myslím, že to neudělá, ale prosím vás, berte tento výrok s mojí neočekávanou pokorou,“ reagoval Zeman do dotaz, jestli nám hrozí zastavení dodávek ruského plynu, které potkalo Polsko a Bulharsko.

Zároveň se vrátil ke svému výroku ze začátku února, kdy uvedl, že Rusové "nejsou blázni" a útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Ukrajině jakési varování, vojenské varování, ale znamenal by pro ně daleko větší ztrátu v podobě nejrůznějších sankcí.

Doplnil, že Rusové by podle něj stejně tak byli blázni, kdyby se rozhodli ukončit dodávky zemního plynu do Evropy, která pro něj představuje klíčový trh. „Přesto není vyloučeno, že to udělají. Právě proto, že politika není jenom o racionalitě, ale je velmi iracionální,“ podotkla hlava státu.

Pokud jde o možná řešení, uvedl, že by se přimlouval za pomalejší ústup od uhlí. Uhelná komise navrhovala do roku 2038, připomněl Zeman s tím, že by lhůtu prodloužil zhruba o dalších deset let.