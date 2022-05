Zbytek zakarpatských Romů v Pardubicích přežívá ve stanech

„Jsou tam nyní pouze lidé, kteří čekají na vízum. Prověrka by měla být hotová do deseti dnů,“ řekla mluvčí pardubické krajské policie Markéta Janovská.

„Sám bych se dávek, pokud bych byl hmotně zajištěn, vzdal ve prospěch potřebnějších,“ tvrdí. „Zajišťujeme, aby Romové v pardubickém táboře měli alespoň dostatek jídla a neposílali děti do města žebrat,“ podotkl Cavali, podle něhož bezprizorní Romové potřebují někoho, kdo by o ně v cizí zemi pečoval, a nejen v táboře dohlížel na pořádek.

„Lidi na to máme. Narážíme ale na nezájem kompetentních institucí, bohužel i romských, jež si romské uprchlíky, kteří pro úřady do udělení víza prakticky neexistují, přehazují jako horký brambor,“ tvrdí Cavali.

Stanová městečka pro dlouhodobější čekatele na uprchlické vízum nepovažuje sdružení Roma Luma za systémové řešení, a to ani krátkodobé. „Preferovali bychom mobilheimy v lokalitách, kde by Romové nikomu nepřekáželi. Děti musejí chodit do školy, ale nikoliv zdejší společně s českými žáky. To by nedělalo dobrotu. Tihle lidé potřebují alespoň pro začátek, než se aklimatizují, vlastní školy,“ míní Cavali.