Žádné nemovitosti ve Francii nevlastním, řekl Babiš

Majetky spadají pod holdingy Agrofert a SynBiol, které premiér v roce 2017 převedl kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Nicméně premiér je stále benefientem fondu. Po odchodu z politiky si pak holdingy může opět z fondů vzít.

„O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii, včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží,” napsal server.

Babiš odmítl, že by v tomto případě udělal cokoli nezákonného, a pokládá to za pokus o své očernění a za ovlivnění voleb.

V pondělí pak Národní centrála proti organizovanému zločinu oznámila, že se bude kauzou Pandora Papers s ohledem na zapojení českých občanů zabývat. Babiš to ocenil.

„Z médií vidím, že to má prověřovat policie, to je dobře. Dopadne to stejně jako se stejně vymyšlenou aférou s dluhopisy, kde jsem si dal udělat kvůli tomu audit mých příjmů. Ten potvrdil, že jsem měl pravdu a nic špatného jsem neudělal,” dodal premiér.