Žáci základek chtějí za třídními

Podle odhadu ministerstva školství by se do škol mohlo vrátit kolem poloviny mladších žáků, kteří budou ve školách rozmístěni po 15členných skupinkách, a přidělený kantor s nimi bude probírat to, co se zbylými dětmi v rámci výuky na dálku.

Proti mýtům o české škole se dětem po škole a učitelích stýská Michal Černý, Asociace ředitelů ZŠ

„Ředitelé škol nemají povinnost hlásit ministerstvu počet žáků, kteří v době mimořádných opatření nastoupili nebo nastoupí k výuce. Co se týče žáků 1. stupně, tam lze odhadovat, že 25. května nastoupí 40 až 60 procent žáků,“ sdělila Právu mluvčí resortu Aneta Lednová.

Podle ní byl velký zájem ze strany deváťáků, kteří už nyní mohou docházet do škol na konzultační hodiny v rámci přípravy na přijímačky.

Podle šéfa Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého, ředitele Masarykovy ZŠ v Praze-Klánovicích, se zájem o prezenční výuku žáků prvního stupně značně liší, ale většinou podle toho, zda se dětem ve školách bude věnovat třídní učitel.

„Tam, kde nejdou učit do škol třídní, po čemž ty děti a rodiče touží, nastoupí něco kolem čtvrtiny žáků. To jsou ti, jejichž rodiče nutně potřebují poslat děti do školy, a možná pár dalších. Ale pokud budou ve školách působit třídní učitelé, tam je návrat podstatně větší, mezi 70 až 80 procenty,“ řekl Právu.

„Rodiče zajímá jako první: budou tam třídní učitelé, nebo nebudou?“ popsal Černý. Připustil, že nyní se po škole vlastně hlavně žádá naplnění její socializační role.

„Oproti často tradovaným mýtům o české škole se dětem po škole a učitelích stýská, byť asi budou výjimky. I u těch deváťáků jsme viděli jakousi nostalgii,“ poznamenal.

Rozpor však v poslední době vznikl nad tím, jak děti vybírat, pokud škola nemá dostatečné personální nebo prostorové kapacity pro návrat 1. stupně v 15členných skupinách. V tom případě si škola měla určit vlastní kritéria výběru.

Škola si nemůže vybírat dle rodičů

„Jedna kolegyně vymyslela kritérium zaměstnanosti rodičů a někteří další ho aplikovali,“ uvedl Černý.

To je podle mě legitimní, protože od začátku to bylo míněno tak, že se má rodičům napomoci k návratu do práce. Ale právě jsem se dočetl, že to je nepřípustné,“ podivil se.

Web ministerstva školství totiž uvádí: „Škola nemůže stanovit pravidla, že nepřijme děti rodičů, kteří jsou na home office, berou ošetřovné, jsou na mateřské/rodičovské dovolené.“

„Doteď jsem si myslel, že když má hlavní vzdělávání probíhat dálkově, tak si na diskriminační kritéria hrát nebudeme,“ uvedl Černý.

Z logiky věci by tak musel ředitel školy přistoupit na losování jako občas při běžných zápisech do 1. tříd.

Los však nezohledňuje, který rodič potřebuje pomoci více, nebo méně. Ministerstvo si však stojí za svým.