Za termín „promoření“ mě málem ukřižovali, ale s očkováním to funguje, říká Pirk

Jak podle vás Česko zvládá pandemii?

Záleží na tom, co myslíte Českem. Nezvládá to vláda, a ani se nedivím – s „odborníky“, kteří jí radí. Když se podíváte na útvar MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické situace), tak v jeho čele stojí člověk, který nemá atestaci z epidemiologie.

Myslíte Petra Smejkala, vašeho kolegu z IKEM?

Ano, ten nemá atestaci z epidemiologie. Chápu, že politici nejsou odborníci, ale radí jim každou chvíli někdo jiný a odborníci na epidemiologii chybějí. Co je strašné, a to je bohužel relikt komunismu, že u nás nevíme, co je demokratická diskuse.

Vláda podle mě přivedla lidi do stresu, a to je to nejhorší, co se z lékařského hlediska dá udělat. Měla říct: ano, je to závažné onemocnění a může být nebezpečné, nejvíc pro lidi, kteří nežili zdravě. Víte, co to muselo být pro dědečky a babičky, když jim zakázali styk s rodinou? Oni nežili ničím jiným, než že za nimi jezdila vnoučata a pravnoučata, a teď za nimi dvakrát týdně přijdou Marťani ve skafandrech. To pro ně muselo být strašné.

Vaše názory na pandemii nekorespondují s hlavním proudem, už loni vám vzkazovali, že máte mlčet, když jste zpochybňoval přísné restrikce.

Nejen to, přišly návrhy, aby mi odebrali akademický titul. Před rokem jsem řekl, že není jiné cesty, než že získáme imunitu tím, že covid-19 buď proděláme, nebo budeme očkováni. Bohužel jsem použil, a nebyl jsem sám, termín „promoření“. To je ale totéž, jako plošná imunizace. Málem mě za to ukřižovali. Nejsem epidemiolog, ale jsem přece jen lékař a zkrátka vím, že jiné cesty není. Myslet si, že virus zlikvidujeme, je úplný nesmysl.

Nemohou tyto vaše názory souviset i s vaším odvoláním z funkce přednosty kardiocentra IKEM, které přišlo o něco dřív, než mělo?

Jsem přesvědčen, že ne. S panem ředitelem mám dobré vztahy a dospěl k názoru, že v souvislosti s otevřením nového pavilonu potřebuje, aby za stavbu zodpovídal někdo mladší, kdo tady bude ještě dlouho pracovat. Sám jsem rezignovat nechtěl, řekl jsem mu, že mě bude muset odvolat. Jsem demokrat a ctím zákony, on má právo mě odvolat.

Co teď budete dělat?

Budu dělat, co mě nejvíc baví. Budu dál operovat, vrátím se na kliniku, budu přednášet.

Politika vás neláká? V minulosti jste působil v kampani prezidentského kandidáta Jana Fischera.

Dostal jsem dvě nabídky na kandidaturu do Senátu a s díky jsem je odmítl. Dokonce jsem dostal i nabídku dělat šéfa jiného kardiocentra, to jsem také odmítl. V IKEM jsem strávil 47 let. Zažil jsem IKEM v plenkách, celou dobu jsem se tu snažil poctivě pracovat, maloval jsem plány dnešního kardiocentra. Považuji IKEM tak trochu za svoje dítě a chci tu v klidu dožít.

Politika mě neláká. Je to řemeslo, které má svoje zákonitosti a pravidla. Nemůžete se stát přednostou kliniky, sotva vystudujete vysokou školu, a stejně tak se nemůžete stát špičkovým politikem, aniž byste prošel stranickými sekretariáty. Moje účast v kampani pana Fischera byla velice poučná, pochopil jsem, že do politiky nepatřím.

S covidem u nás zemřelo skoro 30 tisíc lidí. Jeden čas jsme byli v počtu úmrtí mezi nejhoršími. Přitom se chlubíme, že máme robustní zdravotnický systém. V čem to podle vás je?

Máme velmi vysoký počet úmrtí, ale tam jde podle mě o něco jiného. Nikdo nenastavil přesná kritéria, co je úmrtí s covidem a co je úmrtí na covid. Jestliže byl někdo v konečném stadiu rakoviny, tak byl celkově oslabený, dostal covid a zemřel. Kdyby dostal normální chřipku, zemřel by také.

Vím o případu podnikatele, který šel z večírku a lezl přes svůj plot, na kterém měl bodce. Napíchl se na ně a roztrhl si játra a slezinu. Zemřel v nemocnici, byl pozitivní na koronavirus a je vedený jako úmrtí na covid.

Pozitivita stěru navíc neznamená nemoc. Diagnóza nemoci se stanovuje z klinického vyšetření a laboratorních nálezů. Tady se ale dělá diagnóza bezpříznakových lidí, kteří měli pozitivní test, a ty testy ke všemu nejsou úplně spolehlivé.

Takže možná jsme nejhorší, možná ne. Fakt je, že zemřelo víc lidí než normálně. Musel by se ale udělat rozbor, jestli těch víc lidí skutečně zemřelo na covid. Jestli jich víc nezemřelo třeba na infarkt, protože lidé se báli jet s infarktem do nemocnice.

I bezpříznakoví lidé mohou ale nakazit další, takže testovat je má smysl.

To ano, ale nejsou nemocní. Neříkám, že je špatné je testovat. Mluvím o tom, že možná jsme až příliš pečlivě vykazovali případy, které v jiných zemích vykazované nejsou.

Co říkáte na pravidla pro rozvolňování, která nastavil ministr zdravotnictví Arenberger?

Oni jsou teď preventivně opatrní. Ale aby děti nosily roušky, je podle mě úplný nesmysl. Děti mají takovou slizniční imunitu, která virus do organismu vůbec nepustí. Říct, že se má ve fitness centrech cvičit v respirátorech, může jen ten, kdo v něm v životě nebyl. Podle mě ale epidemie končí. Splnilo se, co jsem říkal na jaře. Několik milionů lidí už bylo imunizováno tím, že nemoc prodělalo.

Nemohou zasáhnout nové mutace, třeba ta indická?

Ale jistě že můžou být mutace. Chřipka má každý rok také jinou mutaci. Myslím, že tenhle virus se časem stane součástí našeho života. Ale bohužel část populace, která by nebyla očkovaná, by na to mohla umřít.

Ano, epidemie končí, protože, lidově řečeno, viry už nemají to žrádlo, šedesát procent má imunitu. Pokud se objeví mutace, které mohou protilátky obelstít, pak se zase musí připravit nová očkovací látka a musí se očkovat. Nejsem odpůrce očkování, na chřipku se nechávám očkovat každý rok.

Sám jste onemocnění covid-19 už před časem prodělal. Jak se něj díváte teď?