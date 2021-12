Z vykroužkovaných Pirátů budou političtí náměstci

Další exposlanec Pirátů a jejich IT specialista Ondřej Profant byl vybrán na ministerstvo pro místní rozvoj. To vede šéf strany Ivan Bartoš. „Mohu potvrdit, že budu náměstkem pro digitalizaci,“ řekl v pondělí Právu Profant. Bartoš je zároveň vicepremiérem, který bude ve vládě koordinovat digitalizaci, takže se nabízí řešení, že Profant bude Bartošovou pravou rukou pro tuto oblast napříč resorty.

Další své náměstky by pak Piráti měli vyslat na čtyři pozice resortů, které řídí koalice Spolu. Na ministerstvo zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) by měl jít končící místopředseda Pirátů a exposlanec Radek Holomčík. Dalším kandidátem pak je geoekolog a polárník Jiří Lehejček.

Na ministerstvo financí Zbyňka Stanjury (ODS) by pak podle všeho měl usednout Jiří Valenta, bývalý asistent někdejšího pirátského místopředsedy sněmovního hospodářského výboru Mikuláše Ferjenčíka, který do Sněmovny rovněž neprošel. Ferjenčík byl pirátským kandidátem na ministra financí, ale po volebním propadu se nechal slyšet, že by nebylo vhodné ucházet se o nějaké místo v resortu. Už nikam nekandiduje, ani například do komunálních voleb 2022, a ani nezveřejnil, kam nyní zamíří.