Vystrčil: Teroristé zneužijí nekontrolovanou migraci

Doufám, že naše bezpečnostní a další služby, které mají sloužit k ochraně obyvatel, již fungují a situaci okolo možných teroristických útoků mapují. Zároveň by měly nejenom v rámci Evropské unie spolupracovat se svými zahraničními kolegy. Například s Izraelem. V tomhle směru bychom dnes měli být maximálně aktivní a obezřetní.

Ano, pokud jde o politickou rovinu, musíme si znovu vyhodnotit, kde a za jakých okolností k teroristickým útokům dochází. A jestli není v rámci migrační politiky nutné, abychom kontrolovali, kdo a za jakým účelem do naší země přichází. Opakuji, že i zde bychom se měli chovat maximálně obezřetně. Myslím, že není možné, aby do Evropské unie přicházeli lidé, o kterých vůbec nic nevíme. Je naší společnou povinností, abychom se touto záležitostí zabývali.

Měli bychom si uvědomit, že pokud máme společenský řád, kde je dominující svoboda a demokracie, tak je to zároveň zneužitelné lidmi, kteří mají na svobodu myšlení a vyznání jiný názor, a sice je neuznávají. Pokud budeme dané projevy někde registrovat, tak bychom na ně měli upozornit, anebo dělat všechno pro to, aby byly potlačeny. Pokud jsou tu skupiny, které nosí oblečení s hákovým křížem nebo protestují proti svobodě vyznání, tak to není možné tolerovat.