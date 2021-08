Vyšší penze mají šanci, pravice se bojí Babiše

Dodatečné zvýšení důchodů od příštího roku o 300 korun prosadily na konci července vládní ANO a ČSSD za pomoci KSČM, SPD a lidovců. Pravice to považuje za předvolební dáreček, ale s jeho odmítnutím v Senátu, které podle dřívějších informací Práva hrozí, teď stranické špičky váhají.

Nejednotné kluby

„Probírali jsme to a chceme to řešit i se senátory. Podle mého by nejlepší řešení bylo, aby to prošlo Senátem beze změny, protože kdyby se zákon vrátil těsně před volbami do Sněmovny, tak to by byla pouze voda na mlýn hnutí ANO,“ řekla v pátek Právu šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Také šéf STAN Vít Rakušan připouští, že návrat důchodové novely do Sněmovny by nebyl šťastný. Chce to co nejdříve se senátory z klubu Starostů a nezávislých projednat.

„Co vím, tak žádný klub v tom není jednotný, právě kvůli tomu, že toto řešit před volbami není příliš strategická záležitost,“ řekl Právu Rakušan. Dodal, že během celého volebního období pro navýšení důchodů vždy hlasovali, ale mají s tím potíž před volbami.

„Když vláda supluje svou neschopnost něco za čtyři roky se systémem důchodů udělat rychlým předvolebním dárečkem, je to pouze předvolební akce,“ dodal Rakušan.

ODS se zřejmě zdrží

Jasno mají lidovci, protože ti jediní z pravice pro navýšení o 300 korun hlasovali, neboť součástí návrhu je od roku 2023 i příspěvek 500 korun za každé vychované dítě, což je dlouhodobá lidovecká priorita. „Osobně si myslím, že nebude ambice to vracet zpátky do Sněmovny. Musíme o tom ale ještě jednat,“ řekl Právu šéf lidovců Marian Jurečka.

I předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra připouští, že musí zvážit hlasování z politicko-marketingových důvodů a že možná nechají normu Senátem, který o ní bude jednat koncem srpna, projít.

„To, že nebudeme proti, je jedna z variant, kterou budeme zvažovat,“ řekl Právu Nytra. Podle něj senátoři ODS odmítají hlavně 300 korun nad valorizaci. „S pětistovkou pro mámy, které vychovávaly děti, problém nemám,“ poznamenal Nytra. Šéf ODS Petr Fiala nechce senátorům radit, jak mají hlasovat.

Podle svých slov se nebojí, že vláda z toho vytříská před volbami nějaké politické body. „Určitě tím nenahrajeme Babišovi, naši voliči jsou inteligentní a pochopí, proč to děláme,“ řekl Fiala.

Novela kromě příspěvku pro rodiče za výchovu dítěte a 300korunového přídavku zavádí možnost předčasného důchodu až o pět let pro příslušníky integrovaného záchranného systému bez dopadu na výši penze.

Pravice během diskuse argumentovala tím, že kvůli covidové krizi to bude další rána pro veřejné finance a další prohloubení dluhu.

Dodatečný přídavek 300 korun, o který strany vedou spor, by příští rok vyšel na 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy a v následujícím roce 11,1 miliardy.

V případě příspěvku za dítě vládní předkladatelé odhadli dodatečné rozpočtové výdaje na 18,4 miliardy v roce 2023, na 18,8 miliardy o rok později a na 19,4 miliardy v roce 2025.