Vláda slibuje konopný byznys, ale pěstitelé se bojí úředního šimla

Do Sněmovny poslala novelu zákona o návykových látkách, která by měla umožnit pěstování léčebného konopí českým firmám a také jeho vývoz. Odborníci to vítají, ale varují, že návrh zákona českým společnostem ke konopnému byznysu příliš nepomůže.

Na papíře to vypadá hezky, ale v praxi to zase nebude fungovat Pavel Kubů, lékař

„Počítám, že pěstitelů tu vznikne málo, protože v tom zákoně jsou velké překážky. Nejdříve budete muset vybudovat pěstírnu, potom požádat o povolení k manipulaci s omamnými látkami, pak o certifikát o správné výrobní praxi a pak o povolení k pěstování. To bude dlouhý proces, a hodně drahý,“ řekl Právu předseda Asociace pěstitelů léčebného konopí Tomáš Kubálek.

Pěstitelka: Bez investora to nepůjde

Jeho firma Czech Medical Herbs (jako jedna ze dvou) roky do Česka dováží konopí z Kanady, kde je marihuana už rok a půl legální a kde konopné farmy rostou jako houby po dešti a konopí vyvážejí do celého světa.

Lékař a člen správní rady pacientského spolku Kopac Pavel Kubů věří, že české firmy dokážou na globálním trhu uspět. A také čeká, že výrazně přibude i českých pacientů. „Určitě to bude efektivnější pěstovat tady než to dovážet z Kanady, otvírá se také například trh v Polsku,“ řekl Právu Kubů.

Kritizuje ale podobu zákona. „Na papíře to vypadá hezky, ale v praxi to zase nebude fungovat. Podle našeho názoru je tam několik úřednických pastí, které se, jak doufáme, odstraní při projednávání v parlamentu,“ poznamenal.

Také on vidí problém v zdlouhavém procesu získávání úředních povolení. „Je hodně těžké, aby někdo investoval desítky milionů korun do provozu, který bude muset nejdříve fungovat a který je náročný na technologie a lidské zdroje, a pak bude čekat, až se úředník rozhodne, zda mu udělí licenci,“ dodal.

„Chceme-li uspět, musíme vyvážet“

Hana Gabrielová je jednatelkou firmy Hempoint, která pěstuje technické konopí a dodává je velkým firmám na výrobu čaje. „Kdybych měla investora, tak bych do toho šla. Protože mám know-how a mám i schopné lidi,“ řekla Právu. Ale i ona se bojí úřednického šimla. „Můžete investovat miliony do něčeho, k čemu nakonec nemusíte získat povolení. Nečekám, že to bude přátelsky nastavené,“ dodala.

V České republice produkuje konopí zatím jediná firma a tou je slušovický podnik Elkoplast, který v lednu získal zakázku na dodání 50 kilogramů sušeného konopí. To vykupuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a nabízí je za 150 korun za gram do lékáren.

Majitel Elkoplastu Ladislav Krajča by rád vyvážel. „Pro nás by to byla velice příznivá zpráva, protože zatím jsme v červených číslech. Pokud budeme chtít uspět, tak budeme muset vyvážet,“ řekl Právu.

Celkově SÚKL dodal jeho podnik za několik let okolo 100 kilogramů konopí. „To je nic, protože dokážeme vypěstovat násobně víc,“ dodal Krajča.

Pro možné pěstitele je podstatné, že spotřeba léčebného konopí roste i v Česku.

Díky tomu, že zdravotní pojišťovny začaly letos proplácet 90 procent ceny léčebného konopí, lékárny za první čtyři měsíce vydaly skoro 16 kilo sušené drogy. Přitom za celý loňský rok prodaly jen o kilo víc. Nejvíce podle statistik SÚKL si konopí pořizují pacienti s chronickou bolestí a pak proti příznakům roztroušené sklerózy.