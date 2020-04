Vláda situaci s koronavirem podcenila, myslí si téměř polovina Čechů

Hůře reakci vlády hodnotí lidé do 44 let. Naopak mezi lidmi ve věku nad 60 let si pouze třetina myslí, že ministři situaci podcenili. Pokud jde o zajištění ochranných pomůcek, jako jsou roušky, respirátory či rukavice, považuje pak reakci vlády za adekvátní polovina z dotázaných.

Výzkum dále zjišťoval, jaká tři opatření by Češi zavedli nejraději. „Dvě třetiny by uzavřely hranice, polovina by zavedla povinné nošení roušek a 43 procent z nich by omezilo pohyb osob. Pro zákaz velkých sportovních akcí či uzavření škol by se rozhodla třetina,“ píše se ve výzkumu.