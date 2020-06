Vláda brání Babiše proti europoslancům. Pochybuji o jejich nezávislosti, řekla Schillerová

Podle návrhu usnesení, o němž v pondělí informovala ČTK, měl kabinet uvést, že se europoslanci textem rezoluce částečně vměšují do vnitřních a politických záležitostí členského státu. Rezoluce také podle vládních výtek narušuje presumpci neviny a předjímá výsledky unijních auditních řízení na téma Babišova střetu zájmů.

Rezoluci, která konstatuje, že Babiš i přes převedení Agrofertu do svěřenského fondu zůstal jako premiér a zároveň hlavní beneficient fondu ve střetu zájmu, a evropské i národní dotace tak pobíral v rozporu s evropskými pravidly, předcházelo několikaleté prošetřování orgánů Evropské unie.

Střet zájmu konstatovalo nejprve právní oddělení Evropské komise a poté dva audity vypracované přímo komisí. Naposledy rezoluci schválil drtivou většinou Evropský parlament, a to na základě projednávání věci na evropském výboru pro rozpočtovou kontrolu a také po speciální misi vybraných poslanců výboru, kteří situaci zkoumali přímo v Česku letos na jaře.

„Jejich jednání a otázky byly vysoce tendenční, takže pochybuji, že to byla nezávislá mise,” řekla k tomu v pondělí šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO).

Měl EP také vytknout to, že vítá obnovení vyšetřování Babiše v souvislosti s jeho účastí na projektu Čapí hnízdo a vyjadřuje důvěru v to, že česká justice bude v tomto trestním řízení postupovat nezávisle a nebude podléhat žádnému politickému vlivu. „Jedná se o porušení principu presumpce neviny a nepřípustné zasahování do konkrétního trestního řízení,” stojí v návrhu usnesení.