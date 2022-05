Vláda odložila zákon o příspěvku 5000 korun na dítě

„Předložil jsem za MPSV návrh zákona o příspěvku 5000 tisíc korun na dítě. Návrhy jsme na vládě otevřeli a po dohodě s ostatními resorty jsme se dohodli na přerušení,“ oznámil Jurečka.

Důvodem je podle něj dopracování technických věcí. Znovu by to tak měla vláda řešit na příštím zasedáním, kdy by měla současně diskusi ukončit. „Zhruba v polovině června bychom to měli stihnout projednat ve Sněmovně,“ nastínil.

U předpisů bude vláda navrhovat zrychlené projednání. „Týdenním zpožděním neztrácíme žádný čas,“ zdůraznil ministr.

Záměr oznámil kabinet před měsícem

Záměr dát rodinám s dětmi s ročními příjmy do milionu korun hrubého příspěvek ve výši 5000 korun oznámila vláda přitom již téměř před měsícem.

Konkrétně pak předloha počítá s tím, že ho měl stát vyplatit na děti, jimž letos 1. srpna ještě nebude 18 let. Pokud na ně rodiče pobírají přídavky, měli by novou dávku dostat automaticky v srpnu. Ostatní rodiče s loňským příjmem do milionu korun hrubého by o ni měli požádat elektronicky přes aplikaci, nebo osobně v takzvaných Czech Pointech na radnicích či poštách. Příjmy zřejmě nebudou muset dokládat.