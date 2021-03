Více než 60 procent seniorů nad 80 let dostalo vakcínu. Další zřejmě nemají zájem

Podle vládní vakcinační strategie se jako první mohli coby nejohroženější nechat proti nákaze koronavirem naočkovat zdravotníci, pracovníci a klienti sociálních zařízení a právě senioři nad 80 let.

Data o proočkovanosti obyvatel v Česku podle věkových kategorií ukazují, že možnosti využilo téměř 63 procent seniorů starších 80 let. Kompletní očkování má pak 38,2 procenta z nich. Začínají je ale dohánět věkové skupiny nad 70 let, které se do očkování mohly zapojit až o několik týdnů později.