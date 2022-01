Většina lidí už se trasovat nebude, nařídilo ministerstvo

Až doposud, konkrétně do neděle, práce lidí v trasovacích centrech vypadala tak, že volali všem lidem z databáze, jimž vyšel pozitivní výsledek na covid-19. Vytrasovali je, zeptali se, jak se cítí a s kým dalším byli v předchozí době v kontaktu. Dalším krokem bylo volání zmíněným navazujícím kontaktům. To se však od pondělí metodickým pokynem vydaným ministerstvem zdravotnictví změnilo.

„V pondělí ráno přišel příkaz, že už budeme trasovat pouze lidi narozené od roku 2004 do roku 2016 a od roku 1900 do roku 1957. Zbytek lidí trasovat nebudeme, protože v tuto chvíli na to zřejmě nejsou kapacity,” řekl Novinkám nepříjemně překvapený externí pracovník trasovacího centra.

Od začátku roku se dosud v ČR nakazilo ve věkových kategoriích, které se budou nadále trasovat, 42 tisíc lidí. V kategorii, která už se trasovat nebude, jich bylo 80 tisíc, tedy bezmála dvojnásobek, vyplývá z dat ministerstva zdravotnictví.

„To je šílenost, co se děje. Aby se to zvládlo, tak se prostě vyčlení část populace, která by měla být asi technicky zdatnější, a vyřešte si to sami. To je šílené. To nařízení přišlo ad hoc, nikde nebylo předem avizované,” postěžoval si muž.

Novinky se s dotazy obrátily na mluvčího resortu zdravotnictví Ondřeje Jakoba. Ten si otázky vyžádal písemně, odpovědi zatím nedorazily.

Připište poznámku „nevolat”

Do poznámky k hovorům lidem narozeným mimo určené období, tedy mezi lety 1958 a 2003, mají prý pracovníci nově dávat poznámku „nevolat”, a to s odkazem na příslušný metodický pokyn resortu zdravotnictví.

„Ještě prý přijde nějaká další specifikace podle povolání. Lidi, co budou mít sociální, zdravotní a další budeme trasovat všechny bez výjimky, ale to se zatím řeší,” doplnil muž, který počínání resortu považuje za další nepřehlednost, která ještě více mate lidi.

Od rána prý s výše zmíněným odůvodněním odložil mezi 20 a 30 hovory. „Pro představu to znamená dalších 100 lidí v kontaktech, kteří už nedostanou hovor z krajské hygienické stanice,” upřesnil trasovač.

Lidé narození v letech 1958 až 2003, tedy mezi 19 a 64 lety věku, se v případě nákazy či kontaktu s pozitivním budou muset sebetrasovat. Doposud mohli také čekat na hovor od krajských hygienických stanic. Ten už ale od pondělí nepřijde, což vzhledem k chybějícímu avízu ze strany ministerstva nebo vlády dotyční nemusí vůbec vědět.