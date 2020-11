Ve Kbelích zrenovovali historický dopravní letoun Avia Av-14

Dopravní a transportní letoun Iljušin Il-14, vyráběný v 50. a 60. letech minulého století, měl podle Halady pro československé civilní i vojenské letectví velký význam. Bývalý československý letecký průmysl získal na tento původně sovětský typ licenční práva a vyráběl jej od poloviny 50. let v Závodech Jiřího Dimitrova n. p. Letňany jako Avii Av-14, a to především pro československou armádu.

Stroj s výrobním číslem 805119 se do sbírek VHÚ dostal před 45 lety. Vyroben byl v roce 1958, poté byl zařazen do služby ČSA. Nejprve byl nasazován na nejvytíženější trasy, s příchodem modernějších strojů ho aerolinky přesunuly na kratší, především tuzemské lety. Poslední linkový let absolvoval v září 1975. Do té doby nalétal 18 435 hodin bez nehody.