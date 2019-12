Ve 108 letech zemřela nejstarší obyvatelka České republiky

Město předloni po oslavě narozenin Magdaleny Kytnerové na svých stránkách uvedlo, že jeho obyvatelka má na dlouhověkost jednoduchý recept: jí a pije to, co jí chutná, a dělá to, co ji baví. Starali se o ni její syn a snacha, i ve vysokém věku používala mobilní telefon a prostřednictvím skypu byla v kontaktu s dcerou, která žije v zahraničí, uvedla radnice na svých stránkách předloni v březnu.