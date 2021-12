Válek chce omezit otevírací dobu obchodů přes Vánoce

„Chceme zavést opatření, která jsou nad rámec nouzového stavu. Navrhnu vládě omezit otevírací dobu obchodů do 12 hodin a zcela je uzavřít 25. prosince. Diskutoval jsem to s Hospodářskou komorou a takhle to navrhnu vládě,” řekl v sobotu Radiožurnálu Válek.