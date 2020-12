V Ostravě daroval rekonvalescentní plazmu také biskup

David prodělal koronavirus na konci října, nemoc u něj měla lehký průběh, a po povinné karanténě v domácí izolaci se na začátku listopadu vrátil do úřadu. „Zaregistroval jsem, že se vybízejí dárci k darování krevní plazmy, tak jsem si říkal, třeba to může někomu pomoct a třeba, ale nedělám si iluze, třeba i zachránit život,“ uvedl poté, co usedl do dárcovského křesla v Krevním centru FNO.