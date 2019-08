V Břeclavi vyzkouší blikající zelenou na semaforech

Blikající zelená bude v Břeclavi v termínech od 2. do 13. září a od 14. do 25. října. Po uplynutí obou termínů se vše vrátí do původního stavu. Ve stanoveném období bude zelená blikat čtyři sekundy a týkat se to bude pouze semaforů se třemi barvami, nikoliv doplňkových zelených šipek nebo signálu pro opuštění křižovatky.