Ústí nemusí podle soudu doplácet za stavbu Mariánského mostu. Spor trval 22 let

„Konečně jsme se dostali ke konci alespoň v této části. Jsou tam ještě další nároky, předpokládám, že do pěti let by se to mohlo celé uzavřít,” uvedl po vynesení rozsudku advokát města Lubomír Bejdl. Ve zbylých čtyřech částech sporu ohledně stavby mostu jde celkově zhruba o 220 milionů korun s úroky.