Uprchlíci z Ukrajiny dostanou snáz pobytové oprávnění, odklepli senátoři

Podle Rakušana přišlo do středy do Česka 250 tisíc uprchlíků. Čtyři pětiny dospělých tvoří ženy, zhruba 55 až 60 procent ze všech příchozích jsou děti. Celkově by mohlo do České republiky zamířit podle nynějších odhadů až 450 tisíc běženců.